Καμάλα το 2024 και η Ιβάνκα το 2028;

Hey folks, here is the deal. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι σε αυτό το σύντομο πόνημα δεν παίρνουμε θέση υπέρ ή κατά, μίας/ενός υποψήφιου ή νυν/πρώην/πιθανής είτε πιθανού Προέδρου ή ότι λέμε πιο από τα δυο μεγάλα αμερικανικά κόμματα είναι ″το καλό και το Άγιο″. Άλλωστε, η/ο σώφρων μέση Ελληνίδα/μέσος Έλληνας που μελετά την διεθνή πολιτική δεν νομίζουμε ότι σε αυτά τα θέματα πρέπει να κοιτάει (μόνο) την ιδεολογία, οφείλει όμως να εύχεται και να σκέφτεται ένα σημαντικό πράγμα: να είναι Αμερικανός Πρόεδρος εκείνη/εκείνος που θα φροντίσει υπέρ ζητημάτων γύρω από τον Οικουμενικό Ορθόδοξο Χριστιανισμό και θα δράσει εν καιρώ και πάντα υπέρ του Ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή, στην Ανατολ. Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Όταν και αν αυτό χρειαστεί, ακόμη και σε επίπεδο »απαλής ή σκληρής» σύρραξης με τον όποιο εχθρικό γείτονα.

Είτε το 2024 λοιπόν, είτε το 2028 -είναι εξαιρετικά πιθανά και τα δύο- ο ισχυρότερος Hγέτης του Πλανήτη να είναι Γυναίκα! Κρατήστε άρα τα ονόματα: Κάμαλα Χάρις και Ιβάνκα Τραμπ. Να πούμε και στα δικά μας; Ε ναι το λέμε… Μακάρι Ελληνίδα Πρωθυπουργός κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα χρόνια! Μακάρι... πάντα στενή φιλία και δυνατή συμμαχία μεταξύ της Πατρίδας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. May the GOD Bless Hellenic Republic and United States of America! We are Stronger Together! Keep the FAITH!