Καναδάς: Ιθαγενής εκλιπαρεί για βοήθεια και οι νοσοκόμες τη βρίζουν- Λίγο μετά η γυναίκα πεθαίνει

Η Τζόις Ετσακουάν, μια γυναίκα 37 ετών και μητέρα επτά παιδιών που ανήκει στην φυλή Ατικαμέκου εισήχθη στο νοσοκομείο Jolitte, 70χλμ έξω από το Κεμπέκ του Καναδά.

Η γυναίκα υπέφερε από πόνους στο στομάχι.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, απηυδισμένη προφανώς από την αντιμετώπιση του νοσηλευτικού προσωπικού, τράβηξε ένα βίντεο, καταγράφοντας την απαράδεκτη συμπεριφορά τους.

Η ασθενής, μουγκρίζει, φωνάζει και ζητά βοήθεια απελπισμένα. Μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου ακούγεται να της απαντά στα γαλλικά με εκφράσεις όπως: «Τι έγινε τελείωσες;» και «Είσαι απίστευτα ηλίθια» ενώ μια ένα άλλο άτομο ακούγεται να λέει στην 37χρονη όλο ειρωνεία:«Έκανες λάθος επιλογές στη ζωή σου, αγαπητή. Τι θα έλεγαν τα παιδιά σου εάν σε έβλεπαν τώρα;».

Λίγο αργότερα, όπως αναφέρει το ΒΒC, η γυναίκα πέθανε.

Η υπόθεση της 37χρονης, είναι βέβαια μόνο η τελευταία από μια μακρά λίστα περιστατικών σε βάρος αυτοχθόνων που δείχνουν το πρόβλημα του καλά ριζωμένου και συστημικού ρατσισμού που υπάρχει στον Καναδά. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά θέματα υγείας, σε έκθεση του 2015 οι διακρίσεις σε βάρος των αυτοχθόνων αξιολογήθηκε ως βασική αιτία για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν και τις αρνητικές συνέπειες εξαιτίας αυτών συγκριτικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας μη αυτοχθόνων.

Συγγενείς της, μιλώντας στο Rardio Canada ανέφεραν πως είχε προβλήματα με την καρδία και πως ανησυχούσε ότι της έδιναν μεγάλες δόσεις μορφίνης.

Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media και προβλήθηκε από τα ΜΜΕ προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις σε σημαντική μερίδα των Καναδών και φυσικά μεταξύ των αυτοχθόνων.

«Αυτά που είπε η νοσοκόμα είναι απαράδεκτα, είναι ρατσιστικά και απολύθηκε» σχολίασε, αντιδρώντας στην όλη υπόθεση, ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης. «Πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ρατσισμό».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ανακοίνωσε πως διεξάγονται δύο έρευνες. Η μια θα διεξαχθεί από τις τοπικές αρχές αρμόδιες για θέματα υγείας και η δεύτερη από ιατροδικαστή που θα εξετάσει εάν υπάρχουν ύποπτες συνθήκες που σχετίζονται με τον θάνατο της γυναίκας ή εάν αυτός επήλθε λόγω αμέλειας.

Σε σχετική ανάρτησή του Twitter ο πολιτικός και ένθερμος υποστηρικτής του First Nations (όρος που χρησιμοποιείται για τους αυτόχθονες του Καναδά), Πέρι Μπέλεγκαρντ αναφέρει πως το περιστατικό καταδεικνύει τις διακρίσεις που υφίστανται οι αυτόχθονες του Καναδά τονίζοντας πως τίποτα δεν έχει αλλάξει στο σύστημα υγείας ως προς την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.

Το συμβούλιο της φυλής Ατικαμέκου στο Μαναουάν σχολίασε πως η όλη υπόθεση δείχνει ξεκάθαρα τον ρατσισμό που υφίστανται οι αυτόχθονες ενώ Αρχηγός των φυλών του αυτοχθόνων του Κεμπέκ (Chief of the First Nations of Quebec) είπε πως ο ρατσισμός «είναι συχνά αποτέλεσμα των πολιτικών της κυβέρνησης που οδηγούν σε συστημικές διακρίσεις».

Πηγή: BBC