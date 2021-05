Κανάλι του Σουέζ: Το Ever Given «κόλλησε» λόγω υπερβολικής ταχύτητας

DigitalGlobe/ScapeWare3d via Getty Images 29 Μαρτίου 2021, Κανάλι του Σουέζ: Δορυφορική φωτογραφία δείχνει το τεράστιο πλοίο μεταφοράς κοντέινερ «EVER GIVEN» εγκλωβισμένο στο Κανάλι στα βόρεια της πόλης του Σουέζ, στην Αίγυπτο. Satellite image (c) 2020 Maxar Technologies.

Το Ever Given μπλοκαρίστηκε κατά μήκος του καναλιού με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στις 23 Μαρτίου, σταματώντας την κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις και διαταράσσοντας το παγκόσμιο εμπόριο επί αρκετές ημέρες.

Τα σχόλια του προέδρου της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ Οσά Ράμπι (Πέμπτη 27 Μαϊου) έρχονται εν μέσω διαφωνιών σχετικά με την αποζημίωση από τον ιδιοκτήτη και τους ασφαλιστές του πλοίου Ever Given, το οποίο κρατείται με δικαστική απόφαση στο Κανάλι σχεδόν δύο μήνες μετά την αποκόλλησή του.

picture alliance via Getty Images 26 Μαρτίου 2021. Επί ημέρες προσπαθούσαν ρυμουλκά να αποκολλήσουν το θηριώδες φορτηγό πλοίο από το Κανάλι του Σουέζ. Photo: Samuel Mohsen/dpa (Photo by Samuel Mohsen/picture alliance via Getty Images)

Λόγω της ταχύτητας, δύο ρυμουλκά που συνοδεύουν το Ever Given δεν μπορούσαν να βοηθήσουν.