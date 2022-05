Κάννες: Βραβείο στη μικρού μήκους ταινία «Στον Θρόνο του Ξέρξη» με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Μία ημέρα μετά την πρεμιέρα της στην Εβδομάδα Κριτικής , το παράλληλο διαγωνιστικό τμήμα του 75ου Φεστιβάλ των Καννών , η μικρού μήκους της Εύης Καλογηροπούλου, «Στον Θρόνο του Ξέρξη», με τον Γιώργο Μαζωνάκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σε ανάθεση και παραγωγή του Onassis Culture, κέρδισε το Canal + Award for short film .

Η ταινία, μια αινιγματική δυστοπία όπου το οπτικό υποτάσσει το συγκινησιακό, με φόντο ένα ναυπηγείο στο Πέραμα, παρουσιάστηκε στην πρώτη της εκδοχή (που είχε τον τίτλο «Ανήκω σε μένα») στο Φεστιβάλ «You and AI: Through the Algorithmic Lens» (24.06-25.07.21) που πραγματοποίησε η Στέγη στο Πεδίον του ’Αρεως, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Αφροδίτης Παναγιωτάκου. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ στο Πέραμα, τον Ιούνιο του 2021.