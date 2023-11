Κάντε ησυχία. Η Δύση κοιμάται

via Associated Press

Το 2016, λίγο μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές, ο Mark Lilla, καθηγητής Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Columbia εξέδωσε το βιβλίο “The once and future Liberal, after Identity Politics”. Σε αυτό το εξαιρετικά ευσύνοπτο και εύληπτο πόνημα, ο Δημοκρατικών φρονημάτων συγγραφέας υπογραμμίζει το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής των ταυτοτήτων, την οποία ασμένως υιοθέτησαν οι Δημοκρατικοί και αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, ένα από τα κύρια αίτια της τότε ήττας τους.