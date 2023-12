Η έρευνα της Kaspersky με τίτλο «Gen AI Business Infiltration: C-Level executives are sitting on an AI timebomb, aware of the risks, but too complacent to act» περιέχει συνολικά 1,863 συνεντεύξεις με στελέχη C-level επιπέδου σε μεγάλες επιχειρήσεις από 8 χώρες της Ευρώπης, ενώ από την Ελλάδα συμμετείχαν συνολικά 200 στελέχη.