Κατερίνα Ντούσκα: Δεν μ' ενδιέφερε ποτέ να είμαι σελέμπριτι, δεν κάνω μουσική γι αυτό τον λόγο

Με την απόσταση που δίνει ο χρόνος, περισσότερο σίγουρη παρά ποτέ για τις επιλογές της, αλλά και «πάρα πολύ ευγνώμων» που μπήκε σε τόσο βαθιά νερά -τα λόγια δικά της.

Δύο μήνες μετά τον τελικό της Eurovision, η Κατερίνα Ντούσκα -αλλιώς, Katerine Duska- μιλά στη HuffPost με αφορμή το πρώτο live της την Τετάρτη 17 Ιουλίου, στην Τεχνόπολη, όπου δίνει ραντεβού μαζί με τους Minor Project και την Matina Sous Peau σε μία «Full Moon Fiesta».



Τα τελευταία πέντε λεπτά πριν εμφανιστεί στη σκηνή του τελικού, η απάντηση στην ερώτηση αν θα το έκανε ξανά, η τεράστια κλίμακα μίας τέτοιας διοργάνωσης, η διαδικασία της αρένας -κατά κυριολεξία- και το «δεν προλαβαίνεις ποτέ να ζεσταθείς. Τρία λεπτά, τέλος. Ό,τι έχεις να δώσεις είναι μέσα σε τρία λεπτά. Δεν είναι συναυλία», το αγγλόφωνο ρεπερτόριο που αναγκαστικά τη στέλνει εκτός Ελλάδας επειδή «δεν μπορούμε να βρούμε ούτε παραγωγούς σ′ αυτό το είδος μουσικής», αλλά και η για πάντα επιστροφή στα πάτρια.

Η ταλαντούχα Ελληνοκαναδέζα τραγουδοποιός που γνωρίσαμε πριν από λίγα χρόνια με το «One in a Million» και τη διασκευή της στο «Do I Wanna Know» των Arctic Monkeys (που έχει ξεπεράσει τις 2.000.000 προβολές στο YouTube), η Κατερίνα που η φωνή της μας θύμισε από την πρώτη στιγμή την αξέχαστη Έιμι Γουάινχαουζ, η νεαρή καλλιτέχνις που συναντήθηκε μουσικά με καλλιτέχνες όπως η LP, ο Albin Lee Meldau, ο Tom Baxter, η Yasmine Hamdan, o Oddisee, οι Kadebostany, μιλά για τους έξι μήνες που άλλαξαν τη ζωή της και τη μεγάλη περιπέτεια που μόλις αρχίζει.

-Το πρώτο live είναι ακριβώς δύο μήνες από τον τελικό της Eurovision.

Ουσιαστικά ναι, είναι το πρώτο live. Μου αρέσει τρελά σαν ιδέα ότι θα τραγουδήσω κάτω από το φως της πανσελήνου -νομίζω όλοι οι άνθρωποι ελκύονται από το φεγγάρι- όπως τρελαίνομαι και για συναυλίες open air, σε ανοιχτούς χώρους. Μου αρέσει πολύ το concept και χαίρομαι που το κρατάει η Τεχνόπολη. Δεν έχουμε πολλές μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα και το όνειρο μου είναι να περάσω απ′ όλες -τουλάχιστον μία φορά. Έχω παίξει στην Τεχνόπολη, ποτέ όμως μέχρι τώρα σαν headliner. Οπότε χαίρομαι απίστευτα και νιώθω ότι επειδή όλο αυτό που έζησα ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω βιώσει (και νομίζω ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να βιώσει οποιοσδήποτε καλλιτέχνης, για να είμαι ειλικρινής), αυτό τώρα μου φαίνεται....

-... Παιχνίδι.

Ναι -ο,τιδήποτε μετά από αυτό το διάστημα.... Είμαι πολύ αγχώδης άνθρωπος και πλέον έχω αρχίσει να αγχώνομαι πολύ λιγότερο. Το έζησα σε μία τεράστια κλίμακα.... Τερματίστηκε. Όταν περνάς κάτι τέτοιο όλα μετά σου φαίνονται πολύ πιο ήπια. Οπότε το live στην Τεχνόπολη, εδώ, στο «σπίτι» μου, στην πόλη μου, με γνώριμα πρόσωπα -και μέσω των κοινωνικών δικτύων, που υπάρχει και ένα interaction, μία διάδραση- ναι, το σκέφτομαι και ανυπομονώ.

-Το πρόγραμμα που έχεις ετοιμάσει;

Τραγούδια δικά μου, πρωτότυπα και διασκευές τραγουδιών που αγαπώ πάρα πολύ. Νιώθω ότι κλείνει ένας κύκλος με αυτή τη συναυλία, γιατί αυτό το διάστημα ετοιμάζω τον νέο δίσκο, ήμουν Λονδίνο πριν από λίγες εβδομάδες, ολοκλήρωσα το γράψιμο των νέων κομματιών. Οπότε θα πω κάποια τραγούδια μου που ενδεχομένως δεν ξαναπώ στο άμεσο μέλλον -κάτι που θα το έλεγα συνολικά για το πρόγραμμα στην Τεχνόπολη.

-Θα παίξεις κομμάτια από το καινούργιο άλμπουμ;

Όχι, δεν θέλω να κάνω spoil, να τα «κάψω». Θέλω να παρουσιαστούν σωστά. Αλλά θα παίξω δικά μου τραγούδια που συνέχεια πειράζουμε, δεν έχουν καμία σχέση με τις εκτελέσεις του δίσκου -το ’χω λίγο αυτό το μικρόβιο, βαριέμαι πολύ εύκολα- και κάποιες διασκευές που δεν έχουν ακουστεί.

-Γιατί στο Λονδίνο και όχι στην Αθήνα;

Πολύ ειλικρινά επειδή δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να γράψω στην Αθήνα -στο ρεπερτόριο αυτό. Στενοχωριέμαι που το λέω, όλα αυτά τα χρόνια που δούλευα στην Αθήνα δούλευα μόνη μου. Έγραφα πάντα μόνη και αυτό δεν είθισται στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Κανείς δεν γράφει μόνος του. Για την ακρίβεια, τα πιο εμπορικά τραγούδια, τα μεγαλύτερα hits, κατά μέσον όρο έχουν 13 - 15 τραγουδοποιούς σαν credits. Με αφορμή τη Eurovision, έγραψα ένα τραγούδι με τον Leon of Athens, που είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, ένας στενός συνεργάτης και ένας καλλιτέχνης που θαυμάζω πολύ, με τον οποίον κινούμαστε σε παρόμοια μουσικά μονοπάτια. Είχα συνεργαστεί με τον Ντέιβιντ Σνέντον στο «Better Love», το τραγούδι της Eurovision, τον οποίον επίσης υπέρ-θαυμάζω, (έχει γράψει τραγούδια για τη Λάνα ντελ Ρέι, τον Λιούις Καπάλντι -το Lost On You ήταν νούμερο 1 παντού- τον Mika, τους Hurts). Ο Ντέιβιντ είναι υπέροχος άνθρωπος και ιδανικός συνεργάτης. Και με το που το έζησα αυτό, με το «Better Love», που πραγματικά για μένα ήταν ένα στοίχημα, δεν είχα ξαναγράψει ποτέ με άλλους- ερωτεύτηκα τη διαδικασία. Γιατί λειτούργησε πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενα. Έκτοτε είπα, θέλω να γράφω συνέχεια με άλλους. Στο Λονδίνο πήγα για να γράψω με τον Ντέιβιντ. Και ήταν η καλύτερη δημιουργικά εβδομάδα της ζωής μου -μέχρι στιγμής. Αλήθεια! Και ανυπομονώ γι′ αυτό το υλικό. Αλλά είναι κι αυτό τρομερή τύχη. Εννοώ να έχεις τόση χημεία με έναν συν-δημιουργό. Μπορεί να το ψάχνεις μια ζωή και να μην το βρίσκεις. Οπότε και για τον Leon of Athens και για τον Ντέιβιντ νιώθω πολύ τυχερή.