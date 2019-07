«Οιδίπους Τύραννος»: Περισσότεροι από 18.500 θεατές στην Επίδαυρο - Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη

View this post on Instagram

ΟΙΔΙΠΟΥΣ Μιλᾶς σὰν νὰ μὴν προτίθεσαι νὰ ὑποχωρήσεις καὶ νὰ ὑπακούσεις. 57 ΚΡΕΩΝ Ἐφόσον βλέπω πὼς δὲν σκέφτεσαι σωστά. ΟΙΔΙΠΟΥΣ Γιὰ τὸ συμφέρον μου, σωστά. ΚΡΕΩΝ Καὶ γιὰ τὸ δικό μου πρέπει ἐξ ἴσου. ΟΙΔΙΠΟΥΣ Εἶσαι ἐκ φύσεως κακός. ΚΡΕΩΝ Κι ἂν κάνεις λάθος; ΟΙΔΙΠΟΥΣ Καί πάλι ὀφείλεις νὰ ὑπακούσεις. ΚΡΕΩΝ Ὄχι, σὲ τύραννο κακό. ΟΙΔΙΠΟΥΣ Ὦ πόλις, πόλις! Ο Νίκος Χατζόπουλος είναι ο Κρέων #Oidipodas #Oedipus #OedipusRex #AthinaikaTheatra #GreekFestival #Epidavros #Sofoklis #GreekTragedy