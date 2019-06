Πρώτες φωτογραφίες και βίντεο από τον «Οιδίποδα Τύραννο» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη

View this post on Instagram

ΟΙΔΙΠΟΥΣ Ἀγαπημένη μου γυναῖκα, Ἰοκάστη, γιατί μὲ κάλεσες ἐδῶ (ἔξω ἀπ ̓ τὰ ἀνάκτορα); ΙΟΚΑΣΤΗ Ἄκου αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο καὶ σκέψου ποῦ πῆγαν οἱ σεβαστὲς μαντεῖες τοῦ θεοῦ. . . Τα @athinaikatheatra παρουσιάζουν τον «Οιδίποδα Τύραννο», την αριστουργηματική τραγωδία του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία @constantinemarkoulakisofficial. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουλίου Εισιτήρια: link in bio Πρωταγωνιστούν: @dimitris.lignadis, Οιδίποδας Αμαλία Μουτούση, Ιοκάστη Νίκος Χατζόπουλος, Κρέων Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Τειρεσίας Γιώργος Ζιόβας: Άγγελος Γιώργος Ψυχογιός: Θεράπων Νικόλας Χανακούλας: Εξάγγελος Χορός: Μιχάλης Αφολαγιάν, @dim_georgalas, Δημήτρης Καραβιώτης, Κώστας Κοράκης, @alkiviadis_maggonas, @dimitris_el_mavros, @vasilispd, Γιάννης Πολιτάκης, @yiorghis_tsouris, Βαγγέλης Ψωμάς Μετάφραση: Γιάννης Λιγνάδης Σκηνοθεσία: @constantinemarkoulakisofficial Σκηνογραφία-Κοστούμια: @parismexis Μουσική: @minosmatsas Κίνηση: Κική Μπάκα Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος Βοηθοί σκηνοθέτη: @dimitra_dermitzaki, @elenaskoula Φιλολογικός Σύμβουλος: @99manu Βοηθός Μουσικού: @dimitraagrafioti Φωνητική Διδασκαλία: Κατερίνα Κοζαδίνου Φωτογραφίες παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας #Oidipodas #Oedipus #Oedipus #AthinaikaTheatra #GreekFestival #Epidavros #Sofoklis #GreekTragedy