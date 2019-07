«Queen Symphonic»: Οι μεγάλες επιτυχίες των Queen με ροκ μπάντα και συμφωνική ορχήστρα στο Ηρώδειο

Μια δημιουργία του BBC που φέρνει επί σκηνής τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen, ερμηνευμένες από τους 4 τραγουδιστές, Rachael Wooding, Jon Boydon, Peter Eldridge και Julie Stark, πρωταγωνιστές του πολυσυζητημένου ροκ μιούζικαλ «We Will Rock You», που παρουσιάζεται στο West End με τις «ευλογίες» του Μπράιαν Μέι - θρυλικού κιθαρίστα των Queen.

Μαζί τους, επί σκηνής, ροκ μπάντα κορυφαίων βρετανών μουσικών και η 60μελής Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, που θα διευθύνει ο βρετανός αρχιμουσικός Richard Sidwell.

Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, στο Ηρώδειο, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen, και να τραγουδήσει ζωντανά μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια, όπως το Bohemian Rhapsody, το We Are The Champions, το Another One Bites the Dust, το Somebody to Love.