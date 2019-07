Eric Burdon and The Animals: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο Ηρώδειο

Ο θρύλος της ροκ, η ψυχή των Animals, το είδωλο των ’60s, η κινητήριος δύναμη της περίφημης British Invasion, ο πρωτοπόρος της ψυχεδελικής σκηνής του San Francisco, ένας από τους σπουδαιότερους ήρωες του rock ‘n’ roll, ο αειθαλής Έρικ Μπάρτον, θα βρεθεί στο Ηρώδειο την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου και θα αποχαιρετίσει την Ευρώπη κάτω από την Ακρόπολη τραγουδώντας τις απίθανες ιστορίες του που όλοι αγαπήσαμε.

Ο Έρικ Μπάρτον δεν είναι ένας συνηθισμένος καλλιτέχνης. Τραγουδιστής, στιχουργός, συγγραφέας, ζωγράφος και ενίοτε ηθοποιός, μέλος του Rock ‘n’ Roll Hall of Fame από το 1994 και ανάμεσα στους καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών σύμφωνα με το Rolling Stone, μετρά πολλά επιτεύγματα στα 60 χρόνια καριέρας του.

Γεννημένος στο βιομηχανικό Newcastle, βρέθηκε στην καρδιά της ροκ επανάστασης στη δεκαετία του ’60, ήταν παρών στο Woodstock, στο Monterey Pop και σε όλα τα γεγονότα που αποτέλεσαν σταθμό για τη ροκ μουσική. Έζησε τη γένεση, την ακμή και την πτώση της. Και έζησε στα άκρα! Ως άξιος εκπρόσωπος της ρήσης «sex, drugs and rock and roll».

Τραγούδησε με όλους τους θρύλους του ροκ: Ζάπα, Χέντριξ, Λένον, Τζιμ Μόρισον, B.B. King.

Με τη χαρακτηριστική φωνή του έχτισε μία πολύ ισχυρή σχέση ανάμεσα στον ίδιο και τους οπαδούς του. Από τo rock ‘n’ roll στο rhythm ‘n’ blues και τις funk μέρες των War ο δρόμος του Βρετανού καλλιτέχνη ήταν γεμάτος επιτυχίες: House of The Rising Sun, Don’t Let me Be Misunderstood, We Gotta Get Out Of This Place, Ι’m Crying, Spill the Wine, It’s My Life.