Σκάρλετ Γιόχανσον: Θα έπρεπε να μπορούσα να παίξω όποιον ρόλο θέλω -πρόσωπο, ζώο, ακόμη και δέντρο

Η Σκάρλετ Γιόχανσον ανακίνησε εκ νέου τον δημόσιο διάλογο για τις επιλογές του Χόλιγουντ στη διανομή των ταινιών σε σχέση με την πρόσβαση που έχουν ηθοποιοί διαφορετικής φυλής και σεξουαλικού προσανατολισμού στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Η ιστορία δεν είναι καινούργια, ξεκίνησε το 2017, με την ταινία «Ghost in the Shell» στην οποία της προτάθηκε να παίξει τον ρόλο Ασιάτισσας -τον οποίον αποδέχτηκε- και συνεχίστηκε λίγους μήνες αργότερα με το «Rub and Tug» που είχε θέμα την ιστορία ενός τρανς άνδρα, ρόλο που μετά τις αντιδράσεις αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Μιλώντας στο περιοδικό «As if» η Σκάρλετ Γιόχανσον -η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός στον κόσμο το 2018- δήλωσε πως κατά την άποψη της δεν είναι η πολιτική ορθότητα που θα καθορίσει ποιούς ρόλους μπορεί να παίξει.

«Ξέρετε, ως ηθοποιός, θα έπρεπε να μου επιτρέπεται να παίξω οποιοδήποτε πρόσωπο, δέντρο, ζώο γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και αυτό απαιτεί η εργασία μου» δήλωσε στο περιοδικό.

Και συμπλήρωσε: «Νιώθω ότι είναι μία τάση στην κινηματογραφική βιομηχανία και ότι πρέπει να συμβαίνει για διάφορους κοινωνικούς λόγους, ωστόσο υπάρχουν φορές που γίνεται δυσάρεστο και επηρεάζει την τέχνη, η οποία θα έπρεπε να είναι ελεύθερη κάθε περιορισμού».

Η δήλωση προκάλεσε αντιδράσεις στα social media και η Γιόχανσον επανήλθε με διευκρινιστική στο CNN, σημειώνοντας ότι τα λόγια της παρουσιάστηκαν αποσπασματικά.

«Προσωπικά θεωρώ ότι σε έναν ιδανικό κόσμο, κάθε ηθοποιός θα έπρεπε να μπορούσε να παίξει όποιον ρόλο θέλει και ότι η Τέχνη, σε όλες της τις μορφές, θα έπρεπε να μην επηρεάζεται από την πολιτική ορθότητα. Αυτό ήθελα να πω, εντούτοις δεν έγινε κατανοητό κατ′ αυτόν τρόπο. Στην πραγματικότητα, το γνωρίζω πολύ καλά, υπάρχει μεγάλη ανισότητα στην κινηματογραφική βιομηχανία, η οποία ευνοεί τους λευκούς ηθοποιούς. Άλλες εθνικότητες και τρανς ηθοποιοί δεν έχουν τις ευκαιρίες που είχα το προνόμιο να απολαμβάνω. Συνεχίζω να στηρίζω, όπως έκανα πάντα, τη διαφορετικότητα σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για πρότζεκτ στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλοι».