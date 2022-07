Κυραρίνης και Ποδιάς στην Citronne: οι δράκοι ενηλικιώθηκαν μαζί μας κι έγιναν λιγότερο κακοί

Η Citronne Gallery συνεχίζει το καλοκαιρινό εκθεσιακό της πρόγραμμα στην γκαλερί του Πόρου με την δυαδική έκθεση του Αλέκου Κυραρίνη και του Νίκου Ποδιά, “Who Will Fight the Dragon ?” Η έκθεση εγκαινιάστηκε το Σάββατο 23 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2022.

Από την δική του πλευρά ο Νίκος Ποδιάς επισημαίνει για τον δράκοντα - τον θεματικό άξονα της έκθεσης: «Δράκος από το “δέρκομαι” που σημαίνει βλέπω καθαρά. Ον μυθικό, βρίσκεται στην μυθολογία αρκετών πολιτισμών· άλλοτε με θετικούς και άλλοτε με αρνητικούς συμβολισμούς. Για την Δύση ο δράκος θεωρείται η ενσάρκωση του κακού και του χάους και η μάχη μαζί του είναι η μάχη ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Όμως, στις χώρες της Ανατολής συμβολίζει την δύναμη και την χάρη και λατρεύεται ως άγγελος. Πολλά είναι αυτά που και στις μέρες μας προκαλούν δέος και τρόμο. Μπορούμε να σταθούμε μπροστά στους φόβους μας με όπλα φτιαγμένα από χαρτί; Η έκθεση Who Will Fight the Dragon? έγινε αφορμή για να ανακαλύψουμε, με τον Αλέκο Κυραρίνη, την κοινή μυθολογία πίσω από το έργο μας.»