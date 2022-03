Κυβερνο-Ανασφάλεια: Τα ΕΛΤΑ και η άποψη ότι ο κίνδυνος είναι κάπου «εκεί έξω» και όχι «μέσα»

Απόλυτη Ασφάλεια vs Βέλτιστη Ασφάλεια - Το Επιθυμητό vs του Εφικτού

Οι πειρατές του κυβερνοχώρου ενδιαφέρονται για τους μεγάλους οργανισμούς

Η Ελλάδα όμως δεν ανησυχεί...

Στο “EY Global Information Security Survey 2021 – Cybersecurity: How do you rise above the waves of a perfect storm?” το 81% των ερωτηθέντων διευθυντικών στελεχών δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν νέα κύματα επιθέσεων από την χαλάρωση μέτρων λόγω του COVID-19.