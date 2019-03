Κίρστι Μίτσελ: Φωτογραφίζοντας τις νεράιδες των παραμυθιών

«Μεγάλωσα σε ένα σπίτι γεμάτο παραμύθια. Γύριζα από το σχολείο και η μητέρα μου μου διάβαζε ιστορίες. Ακουμπούσα το κεφάλι στο στήθος της και άκουγα. Τον Απρίλιο του 2008, ενώ βρισκόταν στο Παρίσι, διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Επτά μήνες μετά πέθανε. Η κατάρρευση της ήταν τόσο ταχεία ώστε δεν πρόλαβε να γυρίσει στο Λονδίνο. Ήταν δασκάλα. Έδωσε έμπνευση στους μαθητές της μέσα από τη λογοτεχνία και τη φαντασία. Όταν επέστρεψα ένιωσα ότι πρέπει να κάνω κάτι...»

Η Κίρστι Μίτσελ γνώρισε την επιτυχία με τη σειρά The Wonderland Stories -περισσότερα από πέντε χρόνια δουλειάς και 640 φωτογραφίες- project που αφιέρωσε στη μνήμη της μητέρας της.

Με σπουδές ενδυματολογίας και μόδας, επιρροές από τους Προραφαηλίτες, αλλά και εικονογράφους όπως η Γαλλίδα Πολίν Μαρτάν, και πρακτική στους οίκους των σχεδιαστών Alexander McQueen και Hussein Chalayan, η 43χρονη Κίρστι στράφηκε στη φωτογραφία κατ′ αρχάς για να διαχειριστεί τη θλίψη της.

Όμως, τελικά προχώρησε πολύ πέρα από αυτό.

Ο παραμυθένιος κόσμος της -μία εραλδική Χώρα των Θαυμάτων που προκαλεί έκπληξη με την ευρηματικότητα, την πολυπλοκότητα, αλλά και την υψηλή αισθητική της- κατέληξε να γίνει θέμα στα μεγαλύτερα ΜΜΕ του κόσμου -The Guardian, BBC news, The Telegraph, Vogue Italia, Harper’s Bazaar, British Journal of Photography.

Και επιπλέον να επαινεθεί -«... η δουλειά της δεν μοιάζει με τίποτα από ό,τι έχει δει»- και να βραβευθεί.

Αναζητώντας παρηγοριά στη φύση («την εποχή που στο Σάρεϊ άνθιζαν οι γαλάζιες καμπανούλες», όπως λέει στον Guardian), η Κίρστι άρχισε να φωτογραφίζει.