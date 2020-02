Koρονοϊός: 118 νέοι θάνατοι – Τέλος Απριλίου οι κλινικές δοκιμές για το πρώτο εμβόλιο

ASSOCIATED PRESS

Ο απολογισμός των νεκρών της επιδημίας πνευμονίας που έχει προκαλέσει ο κορονoϊός ο οποίος εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο στην πόλη Γουχάν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι της Κίνας, ανήλθε σε 2.236 ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, αυξημένος κατά 118 από την προηγουμένη, ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας. Η συντριπτική πλειονότητα — οι 115 — μεταξύ των θανάτων που αναφέρθηκαν το περασμένο 24ωρο καταγράφηκαν στη Χουμπέι. Στην Γουχάν, την εστία της επιδημίας, υπέκυψαν 99 ασθενείς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δεδομένα των κινεζικών υγειονομικών αρχών, καταγράφηκαν στην ηπειρωτική Κίνα χθες 889 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, αριθμός αρκετά υψηλότερος από τα 394 κρούσματα που είχαν επαληθευτεί την προηγουμένη. Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του COVID-19 στην ηπειρωτική Κίνα, εξαιρουμένων των αυτόνομων περιοχών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, σε 75.865 μέχρι σήμερα. Πάντως ο αριθμός των ανθρώπων που αποθεραπεύθηκαν και έλαβαν εξιτήριο από τα νοσοκομεία και τις κλινικές όπου είχαν εισαχθεί ξεπέρασε τον αριθμό των νέων κρουσμάτων, για τρίτη συναπτή ημέρα, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας: 2.109 ασθενείς βγήκαν από τα νοσοκομεία την Πέμπτη, αριθμός πολύ υψηλότερος από τα 889 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της ημέρας. Συνολικά, 18.264 άνθρωποι που είχαν μολυνθεί από τον ιό αποθεραπεύθηκαν ως τα μεσάνυχτα. Στην Νότια Κορέα οι υγειονομικές αρχές κατέγραψαν 52 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Ο αριθμός των κρουσμάτων του COVID-19 στη χώρα αυξήθηκε με την εξέλιξη αυτή σε — τουλάχιστον — 156. Τέλη Απριλίου οι κλινικές δοκιμές του πρώτου εμβολίου Στο μεταξύ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το πρώτο εμβόλιο για την αποτροπή της μόλυνσης από τον κορονοϊό θα αρχίσει να υποβάλλεται σε κλινικές δοκιμές περί τα τέλη του Απριλίου, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας Σου Νανπίνγκ. Ο Σου έκανε την αναγγελία αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Εξάλλου ο Τζου Τσι, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως οι εταιρείες που έχουν ξαναρχίσει να λειτουργούν οφείλουν να εξασφαλίζουν σωστό εξαερισμό των χώρων εργασίας και να φροντίζουν να υπάρχει ασφαλής απόσταση μεταξύ των εργαζομένων.

ASSOCIATED PRESS People wearing face mask walk at a downtown street in Hong Kong Friday, Feb. 21, 2020. COVID-19 viral illness has sickened tens of thousands of people in China since December. (AP Photo/Vincent Yu)

Χονγκ Κονγκ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα στις τάξεις της αστυνομίας Στο Χονγκ Κονγκ οι Αρχές ανακοίνωσαν πως αστυνομικός έχει μολυνθεί από τον COVID-19, ενώ την ίδια ώρα έκαναν λόγο για το πρώτο κρούσμα στις τάξεις των δυνάμεων επιβολής της τάξης στο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ασίας. Δεκάδες άλλοι τέθηκαν πλέον σε καραντίνα εξαιτίας του ενδεχομένου να έχουν μολυνθεί. Ο 48χρονος αστυνομικός είχε παρευρεθεί σε επίσημο δείπνο για μέλη της υπηρεσίας μαζί με 59 συναδέλφους του, στο δυτικό τμήμα της μεγαλούπολης, τη 18η Φεβρουαρίου. Πλέον όλοι όσοι είχαν παρακαθίσει σε αυτό το δείπνο τέθηκαν σε καραντίνα, αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Η διοίκηση της αστυνομίας της αυτόνομης περιοχής της Κίνας είναι «πολύ ανήσυχη» για το συμβάν αυτό και «συνεργάζεται ενεργά με το υπουργείο Υγείας», σύμφωνα με το κείμενο. Το Χονγκ Κονγκ έχει καταγράψει 69 επιβεβαιωμένα κρούσματα του COVID-19 και δύο θανάτους μέχρι σήμερα. Τα πιο πρόσφατα κρούσματα ήταν ένας εργαζόμενος σε φαστ-φουντ κι ένας οδηγός ταξί, επαγγελματίες που έρχονταν καθημερινά σε επαφή με δεκάδες ανθρώπους, επισήμαναν οι αρχές. Τα μέλη του κοινοβουλίου του Χονγκ Κονγκ αναμένεται να συζητήσουν την Παρασκευή σχέδιο νόμου για την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της αρχής νοσοκομείων με την αποδέσμευση ποσού περίπου 3,6 δισεκ. ευρώ για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της επιδημίας.

ASSOCIATED PRESS

Η οικονομία της άλλοτε βρετανικής αποικίας έχει δεχθεί βαρύ πλήγμα, με τις αφίξεις τουριστών να βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση και τους πολίτες να αποφεύγουν τα καταστήματα και τις συγκεντρώσεις, βυθίζοντας την πόλη στην πρώτη της ύφεση εδώ και μια δεκαετία. Η διαχείριση της κρίσης από την επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, της Κάρι Λαμ, προκάλεσε νέες επικρίσεις σε βάρος της από τους αντιπάλους της, που απαιτούσαν να κλείσει τα σύνορα με την ηπειρωτική Κίνα. Ορισμένοι εργαζόμενοι στον υγειονομικό τομέα κατέβηκαν σε απεργία. Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου, δήλωσε την Πέμπτη πως η αγορά καταναλωτικών προϊόντων είναι πιθανό να φτάσει στο κατώτερο σημείο της, πριν σταθεροποιηθεί τον Μάρτιο, καθώς οι επιπτώσεις από την εξάπλωση του νέου κορονοϊού (COVID-19) εξασθενούν. Η επιδημία ξέσπασε στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ δεν θα επηρεάσει την σταθερότητα μακροπρόθεσμα, αλλά και την συνεχιζόμενη άνοδο της αγοράς καταναλωτικών προϊόντων στην Κίνα, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Μπιν, αξιωματούχο του υπουργείου Εμπορίου στην διάρκεια μιας διαδικτυακής ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι επιπτώσεις στην αγορά, θα κορυφωθούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

ASSOCIATED PRESS People wearing face mask walk at a downtown street in Hong Kong Friday, Feb. 21, 2020. COVID-19 viral illness has sickened tens of thousands of people in China since December. (AP Photo/Vincent Yu)