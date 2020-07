Κορονοϊός: 57 τα νέα κρούσματα, τα 10 στις πύλες εισόδου - Κανένας νέος θάνατος

Στα 57 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Τετάρτη.

Εξ αυτών τα 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 4.336, εκ των οποίων το 54.4% αφορά άνδρες. Τα 1.212 (28.0%) κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και τα 2157 (49.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οκτώ ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και η διάμεση ηλικία τους είναι 56 ετών. Οι δυο (25.0%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 75.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Από τις ΜΕΘ έχουν εξέλθει 127 ασθενείς.

Τέλος, δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος, με τους θανάτους στη χώρα να παραμένουν στους 203 συνολικά. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ήταν τα 76 έτη και το 96.1% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Στο πλαίσιο της αύξησης των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, από την Τετάρτη είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και σε άλλους χώρους εκτός από τα σούπερ μάρκετ: Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, υποχρεωτική είναι πλέον η μάσκα για όλους σε καταστήματα λιανικής & υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ιατρεία, δημοτικά καταστήματα, καταστήματα τροφίμων (φούρνους, κρεοπωλεία κ.α.), κομμωτήρια & κέντρα αισθητικής, ασανσέρ. Αυτή η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τους πελάτες, επισκέπτες, ενώ το πρόστιμο για μη χρήση μάσκας παραμένουν τα 150 ευρώ.

Η μάσκα είναι επίσης υποχρεωτική για τους εργαζόμενους στην εστίαση, ενώ όπως είπε, παραμένει ισχυρή η σύσταση για χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, αλλά και τους ανοικτούς χώρους όπου δεν μπορούν να κρατηθούν αποστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι ήδη υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, λεωφορεία, τρόλει), στα ταξί και τα επαγγελματικής χρήσης οχήματα για τους επιβάτες και τον οδηγό, στα σούπερ μάρκετ για εργαζόμενους και καταναλωτές.

Την υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα που έρχονται σε επαφή με το κοινό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας αφορά χώρους γραφείων δημοσίων υπηρεσιών όταν υπάρχει επαφή με το κοινό και αφορά τόσο το προσωπικό όσο και το κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση.

Συνιστάται, πάντως, στους υπαλλήλους να κάνουν προαιρετικά χρήση μη ιατρικής μάσκας, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική, για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπου στο χώρο εργασίας παρατηρείται συγχρωτισμός και συνωστισμός ή δεν τηρείται η προβλεπόμενη ελάχιστη απόσταση του ενάμιση μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.

Σημειώνεται, ακόμη, «ότι ειδικά για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας back office, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους σε συναλλαγή με τους πολίτες».

Αναλυτικά η λίστα των επιχειρήσεων

Αναλυτικότερα, βάσει της σχετικής απόφασης, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στις παρακάτω επιχειρήσεις για το προσωπικό και το κοινό/πελάτες:

-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Στις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής εξαιρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.

-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα.

-Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου).

-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων.

-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

-Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων.

-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης.

-Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής.

-Υπηρεσίες διαιτολογίας.

-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων.

-Υπηρεσίες μασάζ.

-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες.

-Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων.

-Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ).

-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

-Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop).

-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)

-Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets).

-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.

-Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σούπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κλπ

-Φαρμακεία.

-Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό.

-Ανελκυστήρες.

Για εργαζομένους που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό/πελάτες) που δεν τηρούν τους κανόνες. Η απόφαση ισχύει από την 29η Ιουλίου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020.