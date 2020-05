KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images H πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε στιγμιότυπο μαζί με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν και αρμόδια για την ψηφιακή εποχή της Ευρώπης, Μάργκρετ Βερστάγκερ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, στις 27 Μαίου 2020. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)