Κορονοϊός: Πώς λειτουργούν τα σινεμά στην Βόρεια Ιρλανδία

‼️ L'ARSENALE E' APERTO 📣 Nel rispetto del DPCM del 4.03.2020 (per il contrasto e il contenimento del diffondersi del coronavirus), abbiamo comunque deciso di tenere il cinema aperto. 👉🏻 Da oggi e fino a diversa comunicazione, per garantire la distanza di almeno 1 metro da uno spettatore all'altro, ad ogni proiezione potranno accedere esclusivamente 32 spettatori e 1 spettatore su sedia a rotelle. 📆 La programmazione potrà subire variazioni e per questo vi chiediamo di controllare la programmazione sul nostro sito. 🎥 Vi aspettiamo in sala... the show must go on.