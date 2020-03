Κράτος της ΕΕ και όχι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (ΜΚΟ)

ASSOCIATED PRESS 11 Μαρτίου, 2020, Εβρος - Οι ελληνικές αρχές απαντούν με δακρυγόνα στον πετροπόλεμο που μεταναστών που θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα.Greek security force use teargas against stone-throwing migrants at the Turkish-Greek border in Pazarkule, Edirne region, Turkey. Thousands of migrants massed on Turkey's border with Greece, after the Turkish government said last month that it would no longer try to contain migrants on its territory. (AP Photo)