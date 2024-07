Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες και οι προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Η έκθεση του ΔΟΕ, (Cite: IEA (2024), Global Critical Minerals Outlook 2024, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2024, Licence: CC BY 4.0) είναι βασική πηγή του παραπάνω κειμένου, συμπεριλαμβανομέμων των σχημάτων. Ορισμένες παράγραφοι/προτάσεις είναι ελεύθερες μεταφράσεις τμημάτων της έκθεσης, στα οποία έχουν προστεθεί δικές μου προσωπικές απόψεις. Σύμφωνα με τους όρους δημοσίευσης που προβλέπονται από τον ΔΟΕ παραθέτω, όπως οφείλω το ακόλουθο κείμενο, “This is a work derived by Nikolaos Arvanitidis from IEA material and by Nikolaos Arvanitidis is solely liable and responsible for this derived work. The derived work is not endorsed by the IEA in any manner.”