Λεονάρντο Ντα Βίντσι: Η ζωή μιας μεγαλοφυΐας στη μεγάλη οθόνη

Roberto Serra - Iguana Press via Getty Images

Ο Άντριου Χέιγκ, σκηνοθέτης της πολυσυζητημένης ταινίας «All of Us Strangers» (με τους Άντριου Σκοτ, Πολ Μέσκαλ) αναλαμβάνει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της φιλόδοξης κινηματογραφικής μεταφοράς του βιβλίου « Λεονάρντο Ντα Βίντσι , η βιογραφία μιας μεγαλοφυΐας» (2017) του Γουόλτερ Άιζακσον.

via Associated Press

Ο Άντριου Χέιγκ ξεκίνησε την καριέρα του ως μαθητευόμενος και βοηθός μοντέρ στις υπερπαραγωγές του Ρίντλεϊ «Gladiator» και «Black Hawk Down». Η τηλεοπτική του σειρά «Looking» στο HBO, καθώς και οι ταινίες του «Weekend», «45 Years», «Lean on Pete» και πιο πρόσφατα το «All of Us Strangers», πήραν καλές κριτικές, αλλά ήταν παραγωγές σχετικά μικρής κλίμακας. Η ταινία για τη ζωή του Ντα Βίντσι σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη παραγωγή στούντιο που αναλαμβάνει ως σεναριογράφος /σκηνοθέτης.