Λι Ράτζιβιλ: Η αδελφή της Τζάκι Κένεντι και η μυθιστορηματική ζωή μιας πριγκίπισσας

Ήταν η μικρή αδελφή της Τζάκι. Έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, σε ηλικία 85 ετών, στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη.

Η Καρολάιν Λι Μπουβιέ είχε γεννηθεί στις 3 Μαρτίου 1933. Βρισκόταν σε μόνιμη κόντρα με τη Τζάκι, εξού και το συνηθέστερο σχόλιο που συνόδευε δημοσιεύματα για τη ζωή της Λι Ράτζιβιλ ήταν ότι ζούσε στη «σκιά» της μεγάλης της αδελφής, συζύγου του Τζον Κένεντι και μετά τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου, του Αριστοτέλη Ωνάση. Όπως άλλωστε ήταν και ο τίτλος μίας βιογραφίας της που κυκλοφόρησε το 1955 (In Her Sister’s Shadow: An Intimate Biography of Lee Radziwill).

Η Τζάκι δεν άφησε τίποτα στην αδελφή της -η διαθήκη ήταν σαφής-, ενώ σύμφωνα με τις φήμες, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, η Λι είχε κοιμηθεί με τον Τζον Κένεντι.

Κι όμως, η όμορφη Λι ήταν σύζυγος εμιγκρέ Πολωνού ευγενή, του πρίγκιπα Στανισλάς Ράτζιβιλ, ο οποίος ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερος της και με τον οποίον απέκτησε δύο παιδιά -στον δεύτερο από τους τρεις γάμους της- υπήρξε fashion icon (επί σειρά ετών φιγουράριζε στη λίστα με τις πιο κομψές γυναίκες του κόσμου) και ένα από τα διασημότερα πρόσωπα του διεθνούς τζετ σετ.

Όπως και η Τζάκι ήταν μία καλλιεργημένη γυναίκα, που ενδιαφερόταν για τη ζωγραφική, τη μουσική, τον χορό και την ποίηση. Αλλά, παρά τις προσπάθειες της για επαγγελματική καταξίωση -ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, αλλά και ηθοποιός- η Λι δεν ήταν παρά μία «χλωμή αντανάκλαση» της αδελφής της.