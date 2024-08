Λίστα Σανγκάης: Τα κορυφαία πανεπιστήμια στον πλανήτη - Η θέση των 6 ελληνικών που ξεχωρίζουν

APCortizasJr via Getty Images

APCortizasJr via Getty Images

Η «Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων» (Academic Ranking of World Universities), γνωστή ως λίστα της Σανγκάης , μια από τις πιο αξιόπιστες παγκοσμίως, έδωσε στη δημοσιότητα και φέτος τα «διαμάντια» της παγκόσμιας εκπαίδευσης αξιολογώντας πάνω από 2.500 ιδρύματα «διαλέγοντας» τα 1000 καλύτερα.

Τα αμερικανικά πανεπιστήμια στην κορυφή

Bruce Leighty via Getty Images

Bruce Leighty via Getty Images

Στην πρώτη 10αδα βρίσκονται μεταξύ άλλων και άλλα 5 αμερικανικά πανεπιστήμια. Πρόκειται για τα University of California (Berkeley), Princeton University, California Institute of Technology, Columbia University και University of Chicago.