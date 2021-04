«Look at Me»: Το ανέκδοτο υλικό από τη ζωή του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο

Στις 16 Απριλίου κυκλοφορεί η διευρυμένη επανέκδοση του John Lennon/Plastic Ono Band-The Ultimate Collection και στο νέο βιντεοκλίπ του «Look at Me» περιλαμβάνονται ασπρόμαυρα πλάνα 8mm από το σπίτι του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο στο Σάρεϊ της Αγγλίας το 1968, που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Το βιντεοκλίπ -στο οποίο γίνεται επίσης χρήση του «Ultimate Mix» του «Look at Me»- παρουσιάζονται πλάνα μεταξύ των γυρισμάτων για δύο μικρού μήκους ταινίες του ζεύγους, των Film No. 5 (“Smile”) και Two Virgins.

Τα πλάνα, σε διπλή οθόνη, που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες ημέρες με τη δημοσιοποίησή τους από το John Lennon Estate, δίνουν μία γεύση από τη ζωή του θρυλικού ζευγαριού.

Η επανέκδοση για τα 50ά γενέθλια του John Lennon/Plastic Ono Band περιλαμβάνει 87 ηχογραφήσεις που θα ακουστούν για πρώτη φορά, ανάμεσα στις οποίες 14 «Ultimate Mixes» των τραγουδιών του άλμπουμ χωρίς τις επεμβάσεις του παραγωγού Φιλ Σπέκτορ.