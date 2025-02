«Lord of the Rings: The Rings of Power» - Πράσινο φως για την τρίτη σεζόν

Η σειρά «The Lord of the Rings: The Rings of Power» ανανεώθηκε για τρίτη σεζόν από το Prime Video, γεγονός που δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο δεύτερος κύκλος τελείωσε με κάποια σημαντικά cliffhangers που υποδήλωναν ότι έπεται και συνέχεια.