Μάχη πολιτικής επιβίωσης για τον Νετανιάχου - Επανέναρξη της δίκης για διαφθορά

EMMANUEL DUNAND via AFP via Getty Images 24 Μαρτίου 2021. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου ετοιμάζεται να απευθυνθεί σε υποστηρικτές του μετά το τέλος της εκλογικής διαδικαδίας στο Ισραήλ. (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP) (Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images)