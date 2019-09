«Magic Festival»: Επτά διάσημοι «αλχημιστές» έρχονται στην Αθήνα

Ο διάσημος μάγος Τζούλιους Φρακ είναι ένας από τους καλύτερους illusionist. . Ένας θεατής γίνεται αόρατος μπροστά στο κοινό, η βοηθός του Σίντι μετατρέπεται σε χρυσό άγαλμα και ο Τζούλιους περνάει από μέσα από αυτό σαν να μην υπάρχει, ένα αυτοκίνητο εμφανίζεται και εξαφανίζεται πάνω στην σκηνή. Ο Τζούλιους Φρακ έκανε το πρώτο του illusion νούμερο όταν ήταν επτά χρονών. Από τότε και εδώ και 25 χρόνια έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, σε συνολικά 30 χώρες από την Κίνα και την Ιαπωνία μέχρι τον Καναδά και την Ευρώπη και φυσικά είναι μόνιμος performer στο Magic Castle του Χόλιγουντ. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε διαγωνισμούς μαγείας αλλά τα πιο σημαντικά είναι ο τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλητή μάγων στο World Champion of Grand Illusion του Λας Βέγκας αλλά και τον τίτλο «Μάγος της χρονιάς 2008» και το βραβείο «Ένας από τους καλύτερους μάγους των τελευταίων 25 χρόνων» στο Μόντε Κάρλο.

Ο διάσημος μάγος Γιούρι Γκέλερ έχει πει: «Τους συστήνω ανεπιφύλακτα. Όταν δεις το show τους δεν θα το ξεχάσεις ποτέ». Συμμετείχαν σε παραστάσεις με διάσημους ηθοποιούς όπως της Liza Minnelli ενώ εμφανίζονται και σε διάσημα καμπαρέ όπως το The Grand Cabaret du Monde. Έχουν επίσης εμφανιστεί με διάσημους Illusionists στην όπερα του Σίδνεϊ. Ψηφίστηκαν το «Specialty of the Year» στο Λας Βέγκας και έλαβαν το βραβείο κωμωδίας Ken Dodd στην Αγγλία και το πρώτο βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Ζογκλέρ.