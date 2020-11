Μάικλ Τζ. Φοξ: Με την επί 32 χρόνια, σύζυγό μου, Τ. Πόλλαν ξεχνάω ότι έχω Πάρκινσον

Οι άνθρωποι δεν με πιστεύουν, αλλά αγαπώ την ζωή. Μ′ αρέσει να είμαι μαζί με την Τρέισι», συμπληρώνει ο ίδιος που το τεταρτο βιβλίο με τα απομνημονεύματά του, No Time Like the Furure θα κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου. «Μ′ αρέσει το ότι δεν κάνω πολλά ανώφελα πράγματα που συνήθιζα να κάνω διότι δεν έχω την ενέργεια ή τον χρόνο».

ΠΗΓΗ: People