Μακρόν: Το νομοσχεδίο για τη μετανάστευση είναι μία «ασπίδα που χρειαζόμασταν»

Projet de loi immigration : droit du sol, prévoit de modifier le droit du sol, qui encadre l'obtention de la nationalité française. Cette dernière ne sera plus automatique.

L'invité de C à vous

Macron, "ça ne me choque pas ça".

Sur Rassemblement National, " c'est une manœuvre de… pic.twitter.com/jNyIzsFt3p