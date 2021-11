Manolo Blahnik: 50 χρόνια σε μια μοναδική ψηφιακή έκθεση

You Tube / Manolo Blahnik You Tube / Manolo Blahnik

Τα εκτενή του αρχεία βγάζει στο φως για πρώτη φορά ο οικογενειακός οίκος πολυτελών υποδημάτων και αξεσουάρ Manolo Blahnik γιορτάζοντας την 50ή επέτειό του με μια διαδραστική εικονική έκθεση.

Το «Manolo Blahnik Archives: A New Way of Walking» είναι ένας εικονικός κόσμος με θέμα πέντε αίθουσες που γιορτάζουν «παρελθούσες και παρούσες κομβικές στιγμές» για να αποκαλύψουν για πρώτη φορά το εύρος των αρχείων ου brand πολυτελών υποδημάτων.

Η διαδραστική έκθεση στο TheArchives.ManoloBlahnik.com επικεντρώνεται στα σχέδια του Blahnik «A New Way of Walking» που αναδεικνύουν το καλλιτεχνικό ταλέντο του τσαγκάρη, το χιούμορ και τη μοναδική πολυπλοκότητα που επενδύεται σε κάθε σχέδιο. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της έκθεσης πραγματοποιείται εδώ και 18 μήνες από το στούντιο ψηφιακού σχεδιασμού Rōnin με έδρα το Άμστερνταμ.

«Θέλω αυτός να είναι ένας χώρος όπου οι άλλοι μπορούν να μάθουν και να εμπνέονται να δημιουργούν. Είναι πολύ σημαντικό για μένα προσωπικά, ότι ακόμη και εκείνοι που δεν μπορούν να αγοράσουν τα παπούτσια μου μπορούν να νιώσουν μια σύνδεση με τον Manolo Blahnik και ποιοι είμαστε, αυτό το προσφέρει το “A New Way of Walking”», είπε ο 78χρονος Μανόλο Μπλάνικ.

«Αυτή η εμπειρία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την Τζούντιθ Κλαρκ που έχει επιμεληθεί με έμπειρο τρόπο το περιεχόμενο και την ανιψιά μου Κριστίνα που είχε το όραμα να ζωντανέψει αυτό το έργο τόσο υπέροχα. Ήταν μεγάλη μου χαρά να ξαναζήσω μερικές από τις υπέροχες στιγμές της καριέρας μου και να αποκαλύψω πράγματα που δεν είχα σκεφτεί ή δει εδώ και χρόνια», συμπλήρωσε επίσης.

Η Κρίστινα Μπλάνικ, διευθύνουσα σύμβουλος της Manolo Blahnik, πρόσθεσε: «Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα να ανοίξουμε για πρώτη φορά το αρχείο μας. Καθώς η κληρονομιά του Manolo Blahnik συνεχίζει να εξελίσσεται, η εμπειρία θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να ”λέει” την ιστορία της.

Αυτή είναι μόνο η αρχή ενός πολύ συναρπαστικού ταξιδιού και ένα ταξίδι που ελπίζουμε να το εξερευνήσουν και να το απολαύσουν οι πιστοί μας ακόλουθοι για τα επόμενα χρόνια».