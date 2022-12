Μαντλέν Πεϊρού: «Η νέα Billie Holiday» επιστρέφει στην Ελλάδα για ένα live

To «Careless Love» κυκλοφόρησε το 2004, περιλαμβάνοντας μία εκπληκτική τζαζ διασκευή του Dance Me to the End of Love του Λέοναρντ Κοέν, αλλά και μια επιλογή από ερμηνείες σε τραγούδια από διαφορετικά στυλ: «Weary Blues» του Χανκ Γουίλιαμς, το «Don’t Cry Baby» της Μπέσι Σμιθ, τα «No More» και «I’ll Look Around» της Μπίλι Χολιντέι, το «J’ai Deux Amours» της Ζοζεφίν Μπέικερ.