Μαντόνα: Η πρώτη γυναίκα με άλμπουμ στο Top 10 του Billboard 200 σε κάθε δεκαετία από τα 80s

Το «Material Girl» είχε άλλα επτά άλμπουμ τη δεκαετία του 1990 που ανέβηκαν στην κορυφή, τα «I’m Breathless: Music From and Inspired by the Film Dick Tracy», «The Immaculate Collection», «Erotica», «Bedtime Stories», «Something to Remember», το soundtrack της ταινίας «Evita» και το «Ray of Light».