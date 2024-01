Mar Galcerán: Η πρώτη Ευρωπαία Βουλευτής με σύνδρομο Down

Europa Press News via Getty Images

«Η κοινωνία έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι με σύνδρομο Down, έχουν πολλά να συνεισφέρουν. Ωστόσο, ο δρόμος είναι ακόμη πολύ μακρύς.»

Ένα τέτοιο φωτεινό πρότυπο αποτελεί η Ισπανίδα ακτιβίστρια με σύνδρομο Down, Mar Galcerán, η οποία ορκίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο Βουλευτής στο περιφερειακό Κοινοβούλιο της Βαλένθια, αποδεικνύοντας ότι το δικαίωμα ισότιμης πολιτικής συμμετοχής μπορεί να διασφαλιστεί στην πράξη και για τα άτομα με σύνδρομο Down. Ανοίγει το δρόμο της ενεργούς συμμετοχής στην πολιτική ζωή για τα άτομα με σύνδρομο Down, αφού είναι το πρώτο άτομο με το συγκεκριμένο σύνδρομο που εκλέγεται σε τοπικό ή εθνικό κοινοβούλιο στην Ευρώπη.