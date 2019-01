Μάριος Φραγκούλης: P.S. I love you

Ο Μάριος Φραγκούλης παίζει με τον έρωτα και τον χρόνο σε δύο συναυλίες γεμάτες ρυθμό και μελωδία, σε ένα πρόγραμμα με τραγούδια κορυφαίων ερμηνευτών, από τον Φρανκ Σινάτρα και την Έλλα Φιτζέραλντ μέχρι τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και τον Ντιν Μάρτιν.

«Strangers In The Night», «Unforgettable», «Mona Lisa», «When I Fall In Love», «Autumn Leaves», «Dream Α Little Dream Of Me», «That’s Amore» είναι μόνο λίγα από τα τραγούδια των δύο συναυλιών.

Μάριος Φραγκούλης & Big Band–P.S. I Love You. Τρίτη 13 και Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής (ώρα 8:30 μ.μ.).

Δύο βραδιές με σουίνγκ ενθουσιασμό, πάθος, μαγεία ή αλλιώς με όλα τα κλασικά συμπτώματα του έρωτα υπό τους ήχους της σαγηνευτικής φωνής του διεθνούς τενόρου, συνοδευόμενου από 25 μουσικούς επί σκηνής υπό τη μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού.

Info

Τιμές εισιτηρίων

12 € (φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+, πολύτεκνοι) 25 €, 30 €, 35 €, 40 €, 50 €, 60 €

Eισιτήρια

210 72 82 333, megaron.gr και σε όλα τα καταστήματα Public