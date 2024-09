Μάρτιν Σκορσέζε: Αναβάλλονται τα γυρίσματα και των δύο ταινιών που θα έκανε φέτος

via Associated Press

Δύο ταινίες back-to-back επρόκειτο να γυρίσει φέτος ο ηλικίας 81 ετών Μάρτιν Σκορσέζε : Το βιβλικό έπος «The Life of Jesus», βασισμένο στο μυθιστόρημα του Σουσάκου Έντου (1973) και μία βιογραφική ταινία για τον θρυλικό τραγουδιστή Φρανκ Σινάτρα .

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό -που δεν ισχύει πλέον- ο Σκορσέζε θα άρχιζε από το «The Life of Jesus», για το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως το καστ, παρότι υπήρξαν φήμες για συμμετοχή του υποψήφιου για Όσκαρ, Άντριου Γκάρφιλντ.

Το «The Life of Jesus» θα επιχειρήσει να εξερευνήσει τις περίπλοκες ανθρώπινες και θεϊκές πτυχές του Χριστού, όπως και η ταινία του «The Last Temptation of Christ» (Ο τελευταίος πειρασμός).