Ματωμένη ιστορία: Η μυστηριώδης προέλευση της ανθρωποθυσίας

ivan-96 via Getty Images

ivan-96 via Getty Images

Η ιστορία των ανθρωποθυσιών είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της θρησκείας και της δεισιδαιμονίας. «Η προϊστορική θρησκεία», γράφει ο Τζον Σκίνερ, «ξεκίνησε ως ένα μαγικό μυστήριο που αποσκοπούσε στην άρνηση της πραγματικότητας του θανάτου». Στο έρευνα του, Ritual Matricide: A Study of the Origins of Sacrifice, ο Σκίνερ συζητά πώς ο φόβος και η περιέργειά μας για τον θάνατο εκδηλώθηκαν σε αρχαίες τελετουργίες όπως η κατανάλωση ανθρώπινου εγκεφάλου και η ανθρώπινη θυσία γενικά. Η εστίασή του ήταν στις παλαιολιθικές κοινωνίες, οι οποίες δεν είχαν το είδος της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής πολυπλοκότητας που διαμόρφωσε τις τελετουργίες των Αζτέκων.