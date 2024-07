McKinsey: Σε «αδύναμη θέση» η Ελλάδα στην ΑΙ - Κάτω από το 30% έχει θετική άποψη (Γραφήματα)

Η Ελλάδα βρίσκεται σε «αδύναμη θέση» όσον αφορά στην υιοθέτηση εργαλείων/τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), ωστόσο ο συγκεκριμένος κλάδος παρέχει μια σημαντική ευκαιρία και οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν να δράσουν γρήγορα για να την αξιοποιήσουν, τονίστηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η McKinsey τη Δευτέρα στην Αθήνα όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας της ομάδας QuantumBlack (State of AI in early 2024) σχετικά με τη διείσδυση της ΑΙ στις επιχειρήσεις.

Η κατάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις αρχές του 2024

Αναλυτικότερα, όπως αποτυπώνεται στην έρευνα «State of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value» της QuantumBlack, αν το 2023 θεωρήθηκε η χρονιά που η τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό, το 2024 αποτελεί ορόσημο για την πρακτική ενσωμάτωσή της στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.