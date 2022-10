Με Καμπακόφ, Ζογγολόπουλο, αλλά και Νέλσον Μαντέλα, ανοίγει τις πύλες της η Art-Thessaloniki

Θα μπορούσατε με λίγα λόγια να πείτε στον αναγνώστη για ποιο λόγο να επισκεφθεί την Art Thessaloniki;

Επίσης, σε συνεργασία με το OSTEN Museum of Drawing, θα παρουσιάσουμε το multimedia project των παγκοσμίους φήμης καλλιτεχνών Ilya & Emilia Kabakov: DREAMS & REALITY- Four stories of Escapism. Ως θεσμός, δίνουμε και ιδιαίτερη βαρύτητα στους νέους καλλιτέχνες. Σε συνεργασία με το ΠΕΕΒΕ, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έχουμε τα βραβεία MATAROA. Δίνουμε την ευκαιρία σε 10 νέους καλλιτέχνες, μετά από επιλογή της κριτικής επιτροπής, να παρουσιάσουν σε ατομικά booth το έργο τους.