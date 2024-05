Με καντάδες, συναυλίες και πάρτυ συνεχίζεται το «ταξίδι» του This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων στις γειτονιές της Αθήνας

Για 4 εβδομάδα, το This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων , το μεγαλύτερο ανοιξιάτικο Φεστιβάλ της Αθήνας «ταξιδεύει» στις γειτονιές της με πρωτότυπες εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.

Το 3 This is Athens – City Festival το οποίο υλοποιείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) και αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, περιλαμβάνει περισσότερες από 300 εκδηλώσεις.

Το This is Athens – City Festival υποδέχεται τις “Rooftop Stories” του Πέτρου Κλαμπάνη στη μαγευτική ταράτσα του Μουσείου Κανελλοπούλου. Κοντραμπάσο, λούπες, κρουστά και φωνή θα συνθέσουν ένα ηχητικό «ταξίδι» που θα συνεπάρει το κοινό. - Απαραίτητη κράτηση.

Για πρώτη φορά το συγκρότημα που βασίζει τον ήχο του στη μεγάλη, σκοτεινή, μεταφυσική μουσική παράδοση της Θράκης, συμμετέχει στο This is Athens – City Festival με μία ξεχωριστή συναυλία στα σκαλιά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. Το συγκρότημα αποτελείται από πέντε μουσικούς οι οποίοι, από το 2007 που πρωτοεμφανίστηκαν, έχουν καταφέρει να κάνουν μόδα την παραδοσιακή μουσική στην Ελλάδα. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Plissken Festival. – Δωρεάν συμμετοχή.

This is Afrobanana x Athens , στο πάρκο Δημάρχου Δημήτρη Μπέη (25/5)

Μουσική, τέχνη και γαστρονομία με υπογραφή “Made In Cyprus”. Το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει μία μικρή γεύση από το Afrobanana, το διασημότερο κυπριακό φεστιβάλ που προβάλλει την πλούσια κυπριακή κουλτούρα, μέσω μιας μονοήμερης πολιτιστικής δράσης γεμάτης ζωντανές εμφανίσεις από γνωστούς καλλιτέχνες της Κύπρου όπως οι Monsieur Doumani, Julio Κομπολόι, Vanesha, Afrofox. Στο φεστιβάλ, το πολυβραβευμένο εστιατόριο “Πατρικόν” θα προσφέρει ευφάνταστα εδέσματα. - Είσοδος δωρεάν.

Συμμετέχοντας στο This Is Athens – City Festival, η Σχεδία, το πρώτο περιοδικό δρόμου της πόλης, βγαίνει στον πεζόδρομο του Σχεδία Home και γιορτάζει 11 γεμάτα χρόνια δράσεων για καλό σκοπό. Η παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Best 92.6 και dj Εύη Σιδηροπούλου μαζί με τον Hercules KR, αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν το ιδανικό μουσικό μίγμα, για ένα απόγευμα γεμάτο κέφι, χορό και τις καλύτερες μουσικές επιλογές. – Δωρεάν συμμετοχή.