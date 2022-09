Με ρεκόρ συμμετοχών η Αrt Athina: Για πρώτη φορά και έκθεση με έργα αποκλειστικά NFT

Στην ενότητα Art Athina All Year Round που αφορά σε δράσεις και συνεργασίες καθ′ όλη τη διάρκεια του έτους εντάσσονται το Art Athina Artist Residency Program στο πλαίσιο του οποίου διεθνείς καλλιτέχνες, που εκπροσωπούνται από γκαλερί που εκθέτουν στις ενότητες Feature και Highlights της Art Athina, μένουν στην Αθήνα για 30 ημέρες και δημιουργούν έργα που θα εκτεθούν στο Ζάππειο. Η δράση φέτος υλοποιείται σε συνεργασία με την αλυσίδα ξενοδοχείων Brown Hotels. Το Art Athina Educational Program που πραγματοποιήθηκε για πέμπτη χρονιά με τη συμμετοχή φοιτητών από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη υπό την ευθύνη της επιμελήτριας Δάφνης Πολίτη και με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και της πρωτοβουλίας Make Or Break. Tα Αrt Athina Podcasts διαθέσιμα στο Spotify .

Συμμετέχουν οι: a.antonopoulou.art, agathi-kartalos,Alibi Gallery, Allouche Benias Gallery, Alma Contemporary Art Gallery, Anna Pappas Gallery, Argo Gallery, Art Appel Gallery, Artower Agora, Αrt Zone 42, Astrolavos art galleries, Athens Art Gallery, CAN Christina Androulidaki gallery, Citronne Gallery, Crux Galerie, Cube Gallery, Dio Horia, DL gallery, ekfrasi - yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, Eleni Koroneou Gallery, EPsilon Art Gallery, Ersi Gallery, Gallery 7, Gallery ArtPrisma, Genesis Gallery, Hot Wheels Athens, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Let Them Eat Cake / M.A.M.A. contemporary, Lola Nikolaou Gallery, Melas Martinos, Mihalarias Art, Papatzikou Gallery, Peritechnon Karteris art gallery, Rebecca Camhi Gallery, Roma Gallery, Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Technohoros art gallery, The Blender Gallery, The Breeder, zina athanassiadou gallery, Zoumboulakis Galleries.