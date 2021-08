Με τη theferries.com τα ταξίδια με πλοίο πιο απλά από ποτέ

Η theferries.com είναι μια ταξιδιωτική μηχανή αναζήτησης, εύκολη και φιλική στη χρήση της, η οποία συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες μιας ακτοπλοϊκής διαδρομής, βοηθώντας έτσι τους χρήστες να επιλέξουν την πλέον συμφέρουσα πρόταση, χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Ο επισκέπτης γνωρίζει άμεσα το πόσο της κράτησής του, καθώς όλες οι τιμές κι προσφορές αναγράφονται στην πραγματική τους αξία (pay what you see) και όχι στην ενδεικτική, όπως συμβαίνει στις άλλες πλατφόρμες.