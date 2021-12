Τι άλλαξε το 2019; Η αλλαγή στο μείγμα πολιτικής που, μεταξύ άλλων, μείωσε τον ΕΝΦΙΑ σε ακίνητες περιουσίες έως και 1.000.000 ευρώ, «ψαλίδισε» τη φορολογία των κερδών κ.ά. Πρόκειται για ένα μείγμα πολιτικής που δεν προκαλεί σκεπτικισμό μόνο στα «αριστερά» του πολιτικού φάσματος, αλλά εγείρει ανησυχίες και στους κορυφαίους συστημικούς δρώντες. Για παράδειγμα το 2016 σε άρθρο του ΔΝΤ, οι συντάκτες ανέφεραν ότι αρκετές από τις πολιτικές της νεοφιλελεύθερης ατζέντας, μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των οικονομικών ανισοτήτων και με αυτό τον τρόπο να υπονομευτεί η ανάπτυξη .

Είναι πλέον, μάλιστα, κοινός τόπος, ότι οι πολιτικές λιτότητας κατά τα πρώτα έτη της κρίσης του 2010 στην Ελλάδα οδήγησαν σε αύξηση της υλικής αποστέρησης, μείωση του ΑΕΠ και του ατομικού εισοδήματος (σε όρους αγοραστικής δύναμης) και είχαν αντίκτυπο στη συνολική ζήτηση και κατ’ επέκταση στην οικονομική δραστηριότητα.

Ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι είναι οι ίδιες πολιτικές οι οποίες έχουν οδηγήσει τα τελευταία είκοσι χρόνια σε μια ταχύτατη μείωση του μεριδίου της εργασίας στο εισόδημα διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα .

Three-fourths of the decrease in labor share in the United States since 1947 has come since 2000.

The accelerating decline in labor share in the United States