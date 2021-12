Η νέα μελέτη Λύτρα - Τσιόδρα συνδέει ευθέως την αύξηση της θνητότητας με την αύξηση της πίεσης στο ΕΣΥ, τονίζοντας ότι: Όσο περισσότεροι διασωληνωμένοι στο ΕΣΥ, τόσο αυξάνει κλιμακωτά η πιθανότητα θανάτου ανά μέρα νοσηλείας: +25% για >400, έως +57% για >800 ασθενείς. Διασωλήνωση σε νοσοκομείο εκτός Αττικής. σχετιζόταν με +35-40% θνητότητα. (ανάρτηση καθηγητή Θεόδωρου Λύτρα στο Twitter).

Πίεση στο ΕΣΥ ίσον θάνατοι: 2021 όπως 2017

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που οι δύο διακεκριμένοι καθητητές διεξάγουν επιστημονική έρευνα προκειμένου να εντοπίσουν τα αίτια της αυξημένης θνητότητας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Σε μελέτη που δημοσίευσαν οι Θοδωρής Λύτρας και ο Σωτήρης Τσιόδρας στο IDWeek- το σημαντικότερο και μεγαλύτερο λοιμωξιολογικό συνέδριο - για το 2017 σε σχέση με περιστατικά γρίππης της περιόδου 2016 – 2017 στην Ελλάδα, προέκυψε ως βασικό συμπέρασμα ο αυξημένος κίνδυνος θανάτου σε διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Ο αυξημένος κίνδυνος θανάτων ήταν μεγέθους 2,6 φορές περισσότερο στους ασθενείς που ήταν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ.

Στις 7 Οκτωβρίου 2017, πριν από τέσσερα χρόνια ακριβώς, οι καθηγητές Λύτρας και Τσιόδρας στη μελέτη που συνυπέγραφαν με τίτλο: «1995 - Βαριά γρίπη, Ελλάδα 2016-2017: Αποτυχίες στο εμβολιασμό για γρίπη τύπου Α και παράγοντες κινδύνου για φτωχά αποτελέσματα (1995. Severe Influenza; Greece 2016-2017: Vaccine Failures in Type A Influenza and Risk Factors for Poor Results), σημείωναν χαρακτηριστικά: «Εξετάσαμε παραγοντες κινδύνου (ρίσκου) για θανάτους που σχετίζονται με βαριά γρίπη στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016-2017. Επίσης αναλύσαμε στοιχεία (data) σχετικά με τον εμβολιασμό για γρίπη». Και καταλήγουν: «Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, σύνδρομο πολυοργανικής ανεπάρκειας και η διαμόρφωση μιας κατάστασης που υποβαθμίζει το ανοσοποιητικό ήταν παράγοντες κινδύνου για θάνατο την εποχή που κυριάρχησε η γρίπη AH3N2 στην Ελλάδα. Οι αποτυχίες του εμβολιασμού σημειώθηκαν συχνότερα σε ασθενείς με γρίπη τύπου Α. Ο εμβολιασμός δεν προστατεύει από το σύνδρομο πολυοργανικής ανεπάρκειας ή από τον κίνδυνο για θάνατο σε αυτήν την ομάδα σοβαρής γρίπης».

Παρόμοια μελέτη που παρουσιάστηκε από τους ίδιους, επίσης στο IDWeek, το 2016 και αφορούσε την εποχιακή γρίπη περιόδου 2015 - 2016 στην Ελλάδα. Και εκείνη η έρευνα έδειξε ότι οι διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ είχαν 16,9 φορές υψηλότερο κίνδυνο θανάτου συγκριτικά με διασωληνωμένους ασθενείς εντός ΜΕΘ.