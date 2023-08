Μηνύματα οδικής ασφάλειας στο αεροδρόμιο της Αθήνας

«Enjoy Visiting Greece. Stay Safe on and off the Road». Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας που προβάλλεται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».