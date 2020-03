Guy Smallman via Getty Images Μόρια - 12 Μαρτίου 2020 22.000 πρόσφυγες διαβιούν σε άθλιες συνθήκες σε ένα χώρο που ήταν σχεδιασμένος για τουλάχιστον 3.000 ανθρώπους Photo by Guy Smallman/Getty images)

Η αναστολή για ένα μήνα της υποβολής αιτήσεων ασύλου, όσων μπαίνουν στη χώρα παράνομα, ήλθε ως απάντηση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), μαζί με μια σειρά, άλλων, έκτακτων μέτρων στην «ασύμμετρη απειλή» που δέχοταν τα σύνορα της χώρας με την Τουρκία, από την 27η Φεβρουαρίου 2020. Παράλληλα, αποφασίστηκε η επιστροφή, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη χώρα προέλευσης, χωρίς την καταγραφή, όσων εισέρχονται παράνομα σε ελληνικό έδαφος.

Επιπρόσθετα, η υπερψήφιση από την κυβερνητική πλειοψηφία, την 26η Μαρτίου 2020, «επί του συνόλου» του νομοσχεδίου, στο οποίο εντάσσεται και η παραπάνω τροπολογία, ήρθε προς επίρρωση της έντονης δυσαρέσκειας των διεθνών οργανισμών για τα ανθρωπινά δικαιώματα και πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων προς την ελληνική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, η δυσαρέσκεια αυτή προσανατολίζεται στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι σε μια εν δυνάμει υγειονομική κρίση, εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 στους καταυλισμούς, οι οποίοι, όπως τονίζουν, χρήζουν επείγουσας αποσυμφόρησης, ξεκινώντας άμεσα με την απομάκρυνση των ευάλωτων ομάδων.

Σε πληθυσμούς, που ενίοτε ξεπερνούν τις 10.000, όπως αυτός στο ΚΥΤ της Μόριας, υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί μια βρύση σε 1.300 άτομα, μια τουαλέτα σε 167 άτομα και ένα ντους σε 242 άτομα. Ακόμη, υπολογίζεται ότι ενίοτε σε τρία τετραγωνικά μέτρα μπορεί να διαμένουν έως και έξι άτομα. Αντίστοιχες συνθήκες, διαπιστώνονται και στα άλλα ΚΥΤ, όπως αυτό της Σάμου, το οποίο δημιουργήθηκε το 2016 για τη φιλοξενία 640 ατόμων και σήμερα διαμένουν περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι. Ως εκ τούτου, η παραπάνω συνθήκη καθιστά δύσκολη την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων υγιεινής στα συγκεκριμένα νησιά που φιλοξενούν συνολικά πάνω από 42.000 αιτούντες άσυλο. Επίσης, γίνεται ανέφικτο το συχνό πλύσιμο των χεριών, το οποίο μαζί με την κοινωνική απόσταση και απομόνωση στο σπίτι, αποτελούν δύο από τα βασικά μέτρα που αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) για την προστασία απέναντι στον κορονοϊό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και του εκπροσώπου της, Juan Fernando López Aguilar, συνέστησε την άμεση εκκένωση των 42.000 αιτούντων από στα ελληνικά νησιά,κρίνοντάς το, ως επείγον και προληπτικό μέσο για την αποφυγή θανάτων από τον κορονοϊό. Σε αυτά τα πλαίσια η Ε.Ε. εφιστά, κυρίως την προσοχή, στην απομάκρυνση σε χώρους, εκτός δομών, των ηλικιωμένων και αυτών με χρόνιες παθήσεις, όπως και των ανήλικων.

Την ίδια στιγμή, η Ε.Ε. συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για τη μετεγκατάσταση 1.600 ασυνόδευτων, ανήλικων παιδιών, από τα ελληνικά νησιά, σε επτά Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είχαν συμφωνήσει από τις αρχές Μαρτίου σε αυτό. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι πραγματοποιήσιμο άμεσα, καθώς σύμφωνα με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., Ylva Johansson, «οι ελληνικές αρχές πρέπει να ταυτοποιήσουν πρώτα τους ανήλικους αυτούς». Γεγονός, το οποίο, εν μέρει, αναδεικνύει για άλλη μια φορά την έλλειψη μια συλλογικής και οργανωμένης αντιμετώπισης, του μεταναστευτικού–προσφυγικού από την Ε.Ε., τα τελευταία χρόνια.

Ο συντονισμός αποφάσεων για την «επιστροφή στην κανονικότητα», όπως δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, μετά την τηλεδιάσκεψη κορυφής των 27 στην Ε.Ε., στις 26 Μαρτίου, είναι επιβεβλημένος. Τίθενται λοιπόν, εύλογα, τα ερωτήματα, πόσο «κανονική» είναι η κατάσταση στα πέντε νησιά της Ελλάδας και πόσο επιβεβλημένος είναι ένας συντονισμός ευρωπαϊκών πολιτικών για την αντιμετώπιση της μόνιμης πια κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε αυτά;

*Η Ελισάβετ Παρασκευά-Γκίζη είναι Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος της ερευνητικής ομάδας του Κέντρου Μεσογειακών Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών –ΚΕΜΜΙΣ.

European Commission, “Temporary Reintroduction of Border Control”, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en , (ημ.πρόσβασης 29/03/2020).

TheUNRefugeeAgency (UNHCR), Σχετικά με τον Κορωνοϊό,https://help.unhcr.org/greece/el/shetika-me-ton-koronoio/ (ημ.πρόσβασης 29/03/2020)

UN News, UN rights chief urges quick action by governments to prevent devastating impact of COVID-19 in places of detention, (25/03/2020), https://news.un.org/en/story/2020/03/1060252?fbclid=IwAR1zYfVnpVKK-6OptKYx59_VU2WNqX_zu-Pc6SCLHpCkX4sjRJ1rU0B2gBQ (ημ.πρόσβασης 29/03/2020).

In.gr, Άμεση απόσυρση της απόφασης αναστολής ασύλου ζητούν 121 οργανώσεις, https://www.in.gr/2020/03/25/greece/amesi-aposyrsi-tis-apofasis-anastolis-asylou-zitoun-121-organoseis/ (ημ.πρόσβασης 29/03/2020).

Η Καθημερινή, Τι σημαίνουν τα μέτρα φύλαξης των συνόρων που αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ, (02/03/2020), https://www.kathimerini.gr/1067191/article/epikairothta/ellada/ti-shmainoyn-ta-metra-fyla3hs-twn-synorwn-poy-apofasise-to-kysea (ημ.πρόσβασης 29/03/2020). Βλ. επίσης: New York Times, ‘We Are Like Animals’: Inside Greece’s Secret Site for Migrants, (10/03/2020), https://www.nytimes.com/2020/03/10/world/europe/greece-migrants-secret-site.html (ημ.πρόσβασης 29/03/2020).

GreekCouncilOfRefugees, Η ψήφιση του καινούριου νόμου σηματοδοτεί την υπαναχώρηση του δικαιώματος στο άσυλο, (26/03/2020), https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1414-i-psifisi-tou-kainoyriou-nomou-simatodotei-tin-ypanaxorisi-tou-dikaiomatos-sto-asylo (ημ. πρόσβασης 29/03/2020).

The Guardian, “Fears of catastrophe as Greece puts migrant camps into lockdown”, (21/03/2020), https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/21/fears-catastrophe-greece-migrant-camps-lockdown-coronavirus , (ημ.πρόσβασης 29/03/2020).

TIME, Coronavirus Is Closing Borders in Europe and Beyond. What Does That Mean for Refugees? (25/03/2020), https://time.com/5806577/coronavirus-refugees/ (ημ.πρόσβασης 29/03/2020).

The Guardian, EU urged to evacuate asylum seekers from cramped Greek island camps, (24/03/2020), https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/eu-urged-to-evacuate-asylum-seekers-from-cramped-greek-island-camps-coronavirus , (ημ.πρόσβασης 29/03/2020).

Reuters, EU asks Greece to move migrants most at risk from coronavirus out of crowded camps, (24/03/2020), https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-greece-migratio/eu-asks-greece-to-move-migrants-most-at-risk-from-coronavirus-out-of-crowded-camps-idUSKBN21B2Y1 , (ημ.πρόσβασης 29/03/2020).