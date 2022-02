Μέσα σε τρεις αιώνες – 150 χρόνια Pirelli

Εχοντας ταξιδέψει για πολλές παρουσιάσεις της Pirelli στο εξωτερικό, είτε για να δω την παραγωγή νέων ελαστικών, είτε για να τα δοκιμάσω οδηγώντας διάφορα αυτοκίνητα, είτε για να δω την αποκάλυψη των ημερολογίων της, που έχουν γίνει cult παγκοσμίως, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η Pirelli πάντα έβρισκε τρόπο να σε κερδίσει.

Θέλεις το ιταλικό ταμπεραμέντο, θέλεις η υψηλή αισθητική στο μάρκετινγκ, θέλεις η καινοτομία, η Pirelli πάντα είχε κάτι για να την κάνει να ξεχωρίζει.

Θα ήθελα να ήμουν σε έναν εμβληματικό χώρο, όπως στο Piccolo Teatro στο Μιλάνο, εκεί όπου δόθηκε η «τελευταία παράσταση» των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 150 χρόνια της Pirelli. Δυστυχώς, η πανδημία περιορίζει ακόμα τις μετακινήσεις, γι αυτό περιορίστηκα στην διαδικτυακή παρακολούθηση των τεκταινόμενων. Θα ήθελα, βέβαια, να συναντήσω εκ νέου τα στελέχη της εταιρείας, αλλά και να γνωρίσω την οικοδέσποινα της εκδήλωσης, γνωστή Ιταλίδα περσόνα, Ilaria D’ Amico.

Εκεί, λοιπόν, τα 150 χρόνια γιορτάστηκαν με καθηλωτικό τρόπο, διότι τα πρόσωπα που μίλησαν, όπως οι Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman & Ceo, και ο Alberto Pirelli, κατέγραψαν μια ιστορία που απλώνεται σε τρεις αιώνες, αναλογιζόμενοι ότι τα πάντα ξεκίνησαν για την Pirelli, στις 28 Ιανουαρίου του 1872.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την εκδήλωση στο Piccolo προηγήθηκε μία διεθνής διαδικασία αντίστροφης μέτρησης που ξεκίνησε στις 24 Ιανουαρίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο και συνεχίστηκε τις επόμενες ημέρες με την προβολή του λογοτύπου και ευχών στον πύργο CITI Tower ύψους 180 μ. στη Σαγκάη καθώς και με ένα τρισδιάστατο animation στον Πύργο Nasdaq της Times Square στη Νέα Υόρκη, και στο Palazzo Venezia μεταξύ Via dei Mercanti και Piazza Cordusio στο Μιλάνο.

Το βίντεο απεικονίζει ένα 3D ελαστικό να κατηφορίζει σε μία πλαγιά και να σταματά πριν εξαφανιστεί από την οθόνη, εκφράζοντας άριστα το σλόγκαν της «Power is nothing without control».

Ιστορία

Το ταξίδι της Pirelli στον κόσμο, ξεκίνησε από τον Giovanni Battista Pirelli, ο οποίος στην ηλικία των 23 ετών αποφάσισε να στοιχηματίσει σε κάτι εντελώς νέο: το καουτσούκ. Στην αρχή, η εταιρεία κατασκεύαζε μονωτές για τηλεγραφόξυλα και καλώδια που συνέδεαν τα πιο μακρινά σημεία του νεογέννητου ιταλικού κράτους.

Η εταιρεία αρχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο και παράγει αντικείμενα καθημερινής χρήσης (από σκουφάκια κολύμβησης μέχρι παιχνίδια και αδιάβροχα) και ελαστικά για βαγόνια και ποδήλατα, ως απάντηση στις απαιτήσεις αυτών των πρώτων μορφών κινητικότητας. Εστιάζοντας στην καινοτομία από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία προσφέρει προϊόντα που γίνονται ταυτόχρονα σύμβολα της προόδου της χώρας.

Όπως ο σύγχρονος πύργος της Pirelli (Pirellone), που αποτέλεσε σύμβολο του Μιλάνου, και μέχρι τη δεκαετία του 1960 στέγαζε τα γραφεία της εταιρείας, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε μία περιοχή βόρεια της πόλης, γνωστή ως Bicocca, που σήμερα έχει μεταμορφωθεί σε ένα πραγματικό εταιρικό campus.

Εν τούτοις, η Pirelli συνάντησε εμπόδια στην πορεία της: όπως οι αποτυχημένες συγχωνεύσεις τη δεκαετία του 1990 με την Dunlop και την Continental και το σχέδιο ενσωμάτωσης δικτύων και περιεχομένου στις τηλεπικοινωνίες, που συνεχίστηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσω της Telecom Italia και σταμάτησε πριν ολοκληρωθεί από εξωτερικές παρεμβολές.

Κρίσεις οι οποίες ξεπεράστηκαν με επανεκκίνηση της βασικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, που οδήγησε την εταιρεία να επικεντρωθεί στα ελαστικά.

Διεθνισμός

Η Pirelli, γεννημένη στο Μιλάνο, γρήγορα έγινε πολύ-εθνική, σε σημείο μάλιστα που να θεωρείται αγγλική στο Ηνωμένο Βασίλειο, βραζιλιάνικη στη Βραζιλία, αμερικανική στις ΗΠΑ. Μία τάση που ήταν ήδη εμφανής στα ταξίδια του ιδρυτή όπως και σε εκείνα των γιών του Alberto και Piero, στη συνέχεια.

Τα εργοστάσια

Μέσα από τα εργοστάσιά της, η Pirelli έχει ριζώσει σε 12 χώρες. Η Pirelli δημιούργησε φιλόξενους χώρους για ανθρώπους που εργάζονται με πάθος και για το industry 4.0 με προσομοιωτές, τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και ρομπότ όπως το σύστημα MIRS που επινόησε η ίδια η Pirelli και είχα την ευκαιρία να το επισκεφθώ στον εργοστάσιο της Αμερικής.

Σήμερα, οι εταιρεία λειτουργεί 18 ελκυστικά και αποδοτικά εργοστάσια με αυτό που βρίσκεται στο Settimo Torinese να αποτελεί πρότυπο ψηφιακής παραγωγής. Ο σχεδιαστής και δημιουργός αυτού του εξαιρετικά προηγμένου συγκροτήματος, αρχιτέκτονας Renzo Piano, είναι αυτός που σχεδίασε και το επιβλητικό Ιδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα.

Πολιτισμός, επικοινωνία και «εικόνα»

Στο ταξίδι της, η Pirelli βρίσκονταν πάντα σε επαφή με καλλιτέχνες και διανοούμενους παρακολουθώντας την εξέλιξη της κοινωνίας και τις αλλαγές των τάσεων. Αυτό είναι κάτι που συνεχίζει να κάνει μέχρι και σήμερα μέσω καινοτόμων μορφών επικοινωνίας όπως: το «Rivista Pirelli», το Ημερολόγιο Pirelli, το Pirelli HangarBicocca, εκδόσεις και εκθέσεις της Fondazione Pirelli, προϊόντα Pirelli Design (ρούχα, παπούτσια), το περιοδικό World και τα τεύχη του Ετήσιου Απολογισμού (Annual Report) εμπλουτισμένα με τις συμβολές καλλιτεχνών και συγγραφέων.

Είναι η εταιρεία που επινόησε το εμβληματικό λογότυπο της Pirelli, στη Νέα Υόρκη, στις αρχές του 20ού αιώνα, με το επιμηκυμένο ‘P’ να εκτείνεται σαν ελαστικό. Είναι αυτή που έβαλε τον υπερ-αθλητή Carl Lewis να φορά ψηλά τακούνια, συνοδεία του αξέχαστου σλόγκαν «Power is nothing without control».

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και πάθος για τα σπορ

Από τη δεκαετία του 1970, που η Pirelli ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, έχει παρουσία σε περισσότερες από 350 αγωνιστικές διοργανώσεις. Ωστόσο, ο αγώνας Πεκίνο-Παρίσι του 1907, έχει γράψει ιστορία, με τον Prince Scipione Borghese στο τιμόνι μιας Itala εξοπλισμένης με ελαστικά Pirelli, να καλύπτει 17.000 χλμ. μέχρι τον τερματισμό, με διαφορά 20 ημερών από την αντίπαλη ομάδα που βρέθηκε στη 2η θέση.

Σήμερα, η Pirelli συμμετέχει στην Φόρμουλα 1, στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κάνοντας τη μετάβαση φέτος, από τα ελαστικά των 13 ιντσών, στα ελαστικά 18 ιντσών. Καινοτομία, έρευνα, προϊόν

Ο Emanueli ήταν αυτός που υπέγραψε πολλές από τις 6.700 ευρεσιτεχνίες που κατοχύρωσε η Pirelli μέσα σε 150 χρόνια, συνεργαζόμενος με πάνω από 50 κορυφαία πανεπιστήμια.

Σήμερα οι διάδοχοι του Emanueli συμμετέχουν στην επιτάχυνση της καινοτομίας, όπως στην περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων, όπου η Pirelli έχει ήδη παρουσία με το Elect - ένα πακέτο εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων για τη διαχείριση διαφορετικών παραμέτρων που σχετίζονται με το βάρος, την επιτάχυνση και την κατανάλωση συγκριτικά με τα παραδοσιακά οχήματα.

Νέα είναι και τα συνδεδεμένα προϊόντα όπως το Cyber Tyre, που διαθέτουν αισθητήρες που παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στον οδηγό. Πλέον, τα ελαστικά επινοούνται και εξελίσσονται στον ψηφιακό κόσμο μέσω της δημιουργίας εικονικών «alter egos» με στόχο τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων που είναι ασφαλή, αποδοτικά και βιώσιμα, χάρη στη χρήση υλικών που είναι πιο ανανεώσιμα.

Στο επίκεντρο, όπως πάντα, βρίσκεται το φυσικό καουτσούκ με το οποίο η Pirelli κατασκεύασε το πρώτο στον κόσμο πιστοποιημένο ελαστικό FSC (Forest Stewardship Council), που καταδεικνύει μία 100% βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού. Η Pirelli συμμετέχει επίσης στο Birdlife project για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ινδονησία.

