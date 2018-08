«Μυστηριώδης» ρωσικός δορυφόρος προκαλεί ανησυχία στις ΗΠΑ

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην αμερικανική κυβέρνηση η «αφύσικη συμπεριφορά» ενός «μυστηριώδους» ρωσικού δορυφόρου, δήλωσε η Άιλιμ Πομπλέτ, υψηλόβαθμο στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στη Γενεύη την Τρίτη, στο πλαίσιο συνδιάσκεψης για τον αφοπλισμό.

Ειδικότερα, η Πομπλέτ, υφυπουργός αρμόδια για τον έλεγχο των εξοπλισμών, εξέφρασε προβληματισμούς για την ανάπτυξη αντιδορυφορικών όπλων από τη Ρωσία, αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις προερχόμενες από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας περί δημιουργίας «αυτοκινούμενου επιθετικού αντιδορυφορικού συστήματος», καθώς και σε αναφορές Ρώσου αξιωματικού σε ανάπτυξη πυραύλων για την καταστροφή δορυφόρων. «Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας πρόσφατα ανακοίνωσε ότι οι διαστημικές του δυνάμεις παρέλαβαν ένα κινητό σύστημα λέιζερ, το οποίο ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε στον κόσμο την 1η Μαρτίου αυτού του έτους. Ο ίδιος ο Ρώσος ηγέτης έχει αναφερθεί στα διαστημικά όπλα ως πιο “αποδεκτά από πολιτικής και στρατιωτικής άποψης”» δήλωσε σχετικά, υπενθυμίζοντας τις εξαγγελίες Πούτιν για νέα, προηγμένα οπλικά συστήματα.

Αναφερόμενη συγκεκριμένα σε διαστημικά όπλα, σημείωσε πως οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα επισημάνει την ύπαρξη κενών και προβλημάτων στην προτεινόμενη συνθήκη PPWT (Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space, the Threat of Use of Force against Outer Space Objects- συνθήκη κατά των διαστημικών όπλων και της χρήσης στρατιωτικής ισχύος στο Διάστημα, την οποία προωθούν Ρωσία και Κίνα, με σκοπό την αποτροπή μιας κούρσας εξοπλισμών πέρα από τα όρια του πλανήτη μας), και υπέδειξε την περίπτωση ενός ρωσικού δορυφόρου ο οποίος, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις ρωσικές θέσεις περί μη εξοπλισμών στο Διάστημα.