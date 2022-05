Met Gala 2022: Οι καλύτερες και χειρότερες εμφανίσεις που έλαμψαν στο κόκκινο χαλί

Το The Met Gala είναι εδώ για το 2022.

Το ετήσιο γεγονός της Voque στο Metropolitan Museum of Art πραγματοποιείται θεσμικά την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Λόγω Covid η περσινή εκδήλωση μετακινήθηκε από την Ανοιξη, τον Σεπτέμβριο...

Η βραδιά ήταν θεματική. «In America: An Anthology of Fashion», ήταν ο τίτλος της ως σίκουελ της περσινής «In America: A Lexicon of Fashion». Το dress code περιγράφηκε ως κάτι που δίνει έμφαση στο «Gilded Glamour».