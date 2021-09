Το ρολόι μετρά αντίστροφα για το ΜΕΤ Gala 2021: Ο,τι πρέπει να ξέρουμε

Jennifer Graylock - PA Images via Getty Images

Το πρώτο Met Gala που διεξάγεται στην ιστορία του θεσμού μήνα Σεπτέμβριο είναι της Δευτέρας 13 Σεπτεμβρίου . Ο λόγος για την διάσημη κοινωφελή βραδιά που διοργανώνει το Ινστιτούτο Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης (MET) - το πάρτι της ισχυρής κυρίας της Vogue, Αννας Γουίντουρ για πολλούς - που επιστρέφει στην δια ζώσης στιλιστική εξτραβαγκάντζα μετά από την ακύρωσή του γκαλά του 2020 λόγω πανδημίας (η σχετική έκθεση με τίτλο About Time άνοιξε τον περασμένο Οκτώβριο κι όχι Μάιο ως είθισται).

Το ότι θα ακολουθήσει ένα δεύτερο γκαλά τον Μάιο δεν σημαίνει ότι το σημερινό είναι λιγότερο σημαντικό, όπως αναφέρουν οι New York Times. Η φετινή έκθεση έχει τίτλο «Στην Αμερική: Ενα λεξικό της μόδας» (In America: Α Lexicon of Fashion), το οποίο είναι στην ουσία το πρώτο από τα δυο μέρη της διοργάνωσης που σκοπό έχει την ανάδειξη της αμερικανικής μόδας.